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Минфин внес поправки в КБК на 2020 год

Минфин опубликовал приказ от 12.05.2020 № 87н с поправками в коды бюджетной классификации (КБК).

Изменения касаются в основном расходов бюджета, но есть новые КБК и по доходам. В частности, введены новые коды для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и для административных штрафов, установленных главой 20 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

КБК на налогам и взносам на 2020 год

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