При сдаче отчета до 30 июля ИП успеют попасть в реестр малого бизнеса. ФНС обещает

Сегодня с утра мы осветили проблему сроков формирования реестра МСП, из-за которой могут пострадать многие ИП. А к вечеру подоспело решение этого вопроса.

Напомним, в этом году сроки сдачи отчетности предпринимателей за 2019 год перенесены на 30 июля, а реестр МСП формируется 10 августа на основе данных, полученных к 1 июля.

В ФНС поспешили успокоить бизнесменов. На сайте ведомства появилось сообщение, что Реестр будет формироваться 10 августа 2020 года с учетом отложенных сроков сдачи отчетности.

Добавим, декларируя данную позицию, ФНС не ссылается ни на какой нормативный акт, регламентирующий формирование реестра МСП.