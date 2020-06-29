Хорошие новости: в Москве количество заболевших снизилось в три раза. По сравнению с прошлым месяцем

В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки.
Среди новых выявленных случаев:
- 42,7% — от 18 до 45 лет
- 31,3% — от 46 до 65 лет
- 11,9% — от 66 до 79 лет
- 6,7% — старше 80 лет
- 7,4% — дети
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
А вот такое увеличение доли выздоровевших в Москве:
Показаны данные с 1 апреля по 29 июня.
За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.
По данным Оперштаба Москвы.