Хорошие новости: в Москве количество заболевших снизилось в три раза. По сравнению с прошлым месяцем

В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки.

Среди новых выявленных случаев:

42,7% — от 18 до 45 лет

31,3% — от 46 до 65 лет

11,9% — от 66 до 79 лет

6,7% — старше 80 лет

7,4% — дети

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

А вот такое увеличение доли выздоровевших в Москве:

Показаны данные с 1 апреля по 29 июня.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.

По данным Оперштаба Москвы.