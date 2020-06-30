Операторам лотерей могут повысить отчисления в бюджет

Ну так воровать меньше нужно и все будет в порядке. Правильное по сути решение....
Я бы вначале проверил стоимость данного имущества в рамках соответствия доходов/расходов директор...
По-моему, сей абсурд очень сильно напоминает двойное налогообложение. Ибо распространители реклам...
Не успел создать ник, как тут же бросился защищать сирых и убогих......
Трамвай далеко не везде есть. А где остался - не всегда возможно им воспользоваться. Так что бону...
У нас работадатель, тем кто не привлечены к работе 24.06.20 оплачивает 2/3тарифа - это законно? ...
В развитых странах с подобными налоговыми оптимизаторами обращаются еще жестче....
Странная какая-то компания. Без кодов. Они может и отчетность на бумаге рисовали. На печатной маш...
Что там кто кого отымел ,Саудовцы НДС подняли,социальные выплаты прекротиди ,сократили бюджетные ...
30июня цена нефти 41доллор
Сударь компания Сечина за 2019г заплатила 3.6триллионов рублей в казну а компании оставили 800млр...
И что вон американским президент обещал госдолг сократить😂и армию вывести с Афганистана ...
Трамвай согласится бесплатно возить ваших отличников труда? Сильно сомневаюсь! Или предлагаете ра...
А на танцевальные и балетные расходы не сделают? Это тот же спорт по существу, физическое развити...
Прелестно. А как в других странах, развитых например?
Лучше бы нормальный вычет на детей сделали. Вряд ли жители пгт и деревень отвалят денег на тренир...
Этот законопроект еще с зимы висит, как и о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Их взяли слепили в...
Доход, полученный от рекламы и объем "рекламы в средствах ее распространения" - это очень, очень ...
Да стимулирование самое простое - это создание спортивной инфраструктуры, поддержка федераций раз...
На Дальнем Востоке только разгон идет.
100500% они это навыдумывалиох уж эти горе копирайтерыхоть бы орфографию по тексту перед публикац...
в чем проблема давно сдать ? особенно учитывая что тема с реестром и прочим давно поднимае...
Для себя давно определил:Первая устная консультация всегда бесплатна. Клиенту аргументирую, что н...
На сайте ВС появился полный текст Определения ВС РФ по делу № 303-ЭС19-25156 о Стилхеде.Из Опреде...
Учиться?) в спбпу, а работать надо много, очень много!
manik Ровно так как и все остальные получающие зп в конверте с официальным трудоустройством и не ...
Сервис интересный и результаты хорошие. Действительно многие трейдеры без опыта теряют деньги и п...
Всё у хохлов списывают. Осталось ещё военный сбор ввести и ничем отличаться не будем...
Это хорошо что снизили взносы эти...
Пример трудной жизненной ситуации... Не хватает денег на покупку 2-ой яхты...Только начали прикры...
Походу кукуха точно поехала....
Напишите им письмишко + несколько домументиков подшейте. Пусть изучают. Но на самом деле даже смо...
А еще было бы хорошо, чтобы отзывы были не заказные... Ник только что зарегистрирован......
Отзывы о сервисе очень хорошие, да и то, что опытные трейдеры управляют тоже большой плюс, но сей...