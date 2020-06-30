Операторам лотерей могут повысить отчисления в бюджет

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С тех пор объёмы рынка существенно увеличились. Если в 2014 году он составлял 14 миллиардов рублей, то в 2018 году — почти 47,2 миллиарда. Вознаграждение операторов лотерей в 2018 году составило 18,5 миллиарда рублей, или 39,2 процента. «А целевые отчисления, то есть доходы российского бюджета от лотерейного бизнеса, в сумме составили всего 2,4 миллиарда рублей, или 5 процентов», — добавила депутат.

Этот рост, по мнению автора инициативы, является достаточным основанием для увеличения сборов в интересах государства, тем более что мировая практика такова, что доходы государств составляют 20-25 процентов от лотерейных сборов.

В пример приводится Великобритания: государство получает 40 процентов доходов от проданных билетов, 50 процентов формируют призовой фонд, 5 процентов уходит на выплату комиссий, 4,5 процента — затраты, а комиссия самого лотерейного оператора — всего 0,5 процента.