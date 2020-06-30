Предложили разрешить использовать маткапитал на девайсы для дистанционного обучения школьников

Некоторые семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала в условиях дистанционного обучения — у них не оказалось необходимой компьютерной техники, что в сложившейся ситуации препятствует реализации права

В Госдуму внесен законопроект № 980832-7, который вносит поправки в список направления расходов за счет маткапитала.

Депутаты Новгородской области предлагают расширить этот список, включив туда расходы на покупку товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.