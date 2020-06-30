Обязательный перевод пособий на карты «Мир» отложили до 1 октября

Вышло Постановление Правительства №920 от 25.06.2020, согласно которому переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлен до 1 октября.
Напомним, обязанность зачислять пенсии, социальные пособия и некоторые пособия по временной нетрудоспособности только на счет, привязанный к карте «МИР» установлена постановлением Правительства РФ «О национальной платежной системе» от 01.12.2018 № 1466.
С 01.07.2020 все поименованные в Постановлении № 1466 платежи следовало отправлять только на «МИР».
Теперь этот срок сдвинули.