Гречка снова подорожала

В России снова дорожает гречка. За неделю с 15 по 21 июня она поднялась в цене на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну.

В середине июня средняя стоимость тонны гречневой крупы составляла 47 475 рублей, против 21 376 рублей в июне 2019 года. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 122%.

Пик роста цен на гречку в России пришелся на март и апрель, когда введение ограничительных мер для борьбы с коронавирусом сопровождалось ажиотажным спросом на ряд продуктов питания. С начала марта по середину апреля крупа подорожала на 35 процентов.

Также был отмечен рост цен на рис (на 25 процентов) и на пшено (на 22 процента). На неделе с 15 по 21 июня цены на рис оставались стабильными — на уровне 39 тысяч рублей за тонну. Оптовая стоимость пшена снизилась на 400 рублей — до средних 23260 рублей за тонну.

По материалам «Интерфакса».