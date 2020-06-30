Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

И снова Путин обратился к нации прямо перед Днем голосования по поправкам в Конституцию. Приводим самое главное.

«На Тверской земле открыт монумент Советским солдатам, сражавшимся под Ржевом. Они воевали за нашу страну.

Мы, их наследники продолжаем этот неразрывный 1000-летний путь. Пока мы вместе, мы справимся с самыми критическими вызовами.

Решил снова обратиться накануне Дня голосования по поправкам в Конституцию.

Мы голосуем не только за поправки, а за страну, в которой мы хотим жить. С эффективной властью, подотчетной обществу.

Каждый из вас, принимая важное решение, думает о свои близких, и опирается на ценности, которые нас окружают.

Поправки закрепляют эти ценности как высшие. Стабильность, безопасность мы можем закрепить только сами.

Вновь обозначу свою позицию. Обновленный текст Конституции, все поправки вступят в силу только при вашей поддержке.

Голосование уже идет. А завтра основной день голосования. Просит проголосовать всех. Голос каждого самый главный, самый важный».

Интересно, а чем так плоха старая версия Основного закона? По его мнению?