Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

И снова Путин обратился к нации прямо перед Днем голосования по поправкам в Конституцию. Приводим самое главное.
«На Тверской земле открыт монумент Советским солдатам, сражавшимся под Ржевом. Они воевали за нашу страну.
Мы, их наследники продолжаем этот неразрывный 1000-летний путь. Пока мы вместе, мы справимся с самыми критическими вызовами.
Решил снова обратиться накануне Дня голосования по поправкам в Конституцию.
Мы голосуем не только за поправки, а за страну, в которой мы хотим жить. С эффективной властью, подотчетной обществу.
Каждый из вас, принимая важное решение, думает о свои близких, и опирается на ценности, которые нас окружают.
Поправки закрепляют эти ценности как высшие. Стабильность, безопасность мы можем закрепить только сами.
Вновь обозначу свою позицию. Обновленный текст Конституции, все поправки вступят в силу только при вашей поддержке.
Голосование уже идет. А завтра основной день голосования. Просит проголосовать всех. Голос каждого самый главный, самый важный».
Интересно, а чем так плоха старая версия Основного закона? По его мнению?