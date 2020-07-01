Налоговики прислали требование из-за того, что зарплата работников ниже 237 тыс. рублей

Требования из-за нарушения контрольных соотношений в формам РСВ и 6-НДФЛ сыплются как из рога изобилия. Ведь теперь программа налоговой сравнивает среднюю зарплату по отраслям с начисленным доходом в отчетности.

То, что эти контрольные соотношения по сути незаконны, налоговое ведомство не смущает. Как и то, что при проверке не учитывается, например, сколько проработал сотрудник, был ли он в отпуске часть месяца и другие факторы. Программа формирует и шлет бессмысленные требования сотнями тысяч.

Но вот требование, о котором рассказали в форуме «Клерка» побило все рекорды асбурдности. Отличилась МИФНС № 47 по Москве. Она занимается только представительствами иностранных организаций.

«Выявлены ошибки при расчете контрольных соотношений. В протоколе написано, что ЗП у сотрудников ниже 237 350 руб в месяц. Пишут, что заработная плата у нас ниже средней и просят пояснить почему так»