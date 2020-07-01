Клерк.Ру

Налоговики прислали требование из-за того, что зарплата работников ниже 237 тыс. рублей

Требования из-за нарушения контрольных соотношений в формам РСВ и 6-НДФЛ сыплются как из рога изобилия. Ведь теперь программа налоговой сравнивает среднюю зарплату по отраслям с начисленным доходом в отчетности.

То, что эти контрольные соотношения по сути незаконны, налоговое ведомство не смущает. Как и то, что при проверке не учитывается, например, сколько проработал сотрудник, был ли он в отпуске часть месяца и другие факторы. Программа формирует и шлет бессмысленные требования сотнями тысяч.

Но вот требование, о котором рассказали в форуме «Клерка» побило все рекорды асбурдности. Отличилась МИФНС № 47 по Москве. Она занимается только представительствами иностранных организаций.

«Выявлены ошибки при расчете контрольных соотношений. В протоколе написано, что ЗП у сотрудников ниже 237 350 руб в месяц. Пишут, что заработная плата у нас ниже средней и просят пояснить почему так»

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Клерки несколько ошарашены такой суммой. Вероятно, в налоговых органах считают, что в представительствах иностранных организациях работают исключительно миллионеры.

Впрочем, уже готова выстроиться очередь на работу в компанию, где платят такую среднюю зарплату.

«Если уважаемая ФНС подскажет, где можно получать 237 тыс.руб./месяц, то мы всей организацией непременно перейдем туда работать», — предлагают написать в ответе на требование.

Отметим, что откуда берет ФНС среднеотраслевые зарплаты для контрольных соотношений, непонятно. Официальных данных нет ни на сайте ФНС, ни на сайте Росстата.

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