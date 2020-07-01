Налоговики прислали требование из-за того, что зарплата работников ниже 237 тыс. рублей

https://blog.pachca.com/posts/electronnaia-trudovaia-knizhka-2020/ — это статья об электронн...
Тиньков находится в Англии. США добиваются его экстрадиции из-за подачи фальшивой налоговой декла...
Самый стремные банк для ИП это тиньков.Лично столкнулся с их блокировкой, очень неприятно. Сначал...
А на каком основании банки суют свой нос в коммерческую тайну? ...
Самозанятым может быть как физ. лицо, так и ИП с НПД. У нас самозанятые могут оформить дебетовую ...
Ну вообще-то нет. Ребенка нельзя оставить одного и уйти на работу на несколько часов. А взрослого...
Я считаю, что Правительству и ВВ Путину пора вспомнить, что в России ещё есть 1 миллион инвалидо...
У нас в этом вопросе гаранты - лучшие люди страны - разобраться не могут. А вы меня, простого гра...
Значит всё таки ожидал...
а вы не пробовали попасть в МФЦ? Не знаю, как в других городах, у нас в Санкт-Петербурге просто к...
...произошло резкое снижение посещаемости негосударственных медицинских организаций», ...
Может вы не с теми общаетесь 😉? Я вот тоже так думала: да кто там за может быть, все прот...
Различия есть или нет это зависит от того наследники мы или молодая страна. Как то не очень поня...
Чего ж не поставил? Зачем поправка?
а для Вас вообще нет никаких различий когда говорится о России вообще в смысле начиная от Рюрика,...
ну выберите себе другого - в чём проблема то? хотите Ксюшадь? или кого Вы хотели бы? При чём тут ...
это мифические толпы граждан, нет таких! все мои родственники и знакомые против обнуления! и даж...
Медведев 2010г: "И в то же время Россия – молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей испо...
Какая разница, что вы будете выбирать? Толпы сограждан, для которых "больно умная" - оскорбление...
Именно так. Сначала блокирует, а потом запрашивает в большинстве случаев. Но иногда и запросит зв...
Не оштрафуют, пишите письмо о зачете переплаты на новый ОКТМО....
Если бы ликвидировали все эти общественные/государственные организации и должности -уполномоченны...
что-то я не поняла в части про "системообразующие предприятия, которые не смогут вернуть кредиты"...
Скажите, а зарегистрированный самозанятый в глазах банка это предприниматель или обычное физлицо...
Речь шла об альтруистических обществах, а не конкретно о ситуации с безработными.Я думаю, что ког...
Приветствуем.Если не предоставите документы и не объясните операции, то вынуждены ограничить - да...
Покажите, пожалуйста, куда смотреть. Я вот не вижу
Вы же не делаете разницы между не хочет работать в принципе никогда и не хочет кем попало, сразу ...
Потому что я вижу, что люди, которые что-то из себя представляют как специалисты всегда находят х...
Что злого в словах, что если человек не хочет работать - он лентяй? Вы сами и подтвердили, что вы...
При чём тут сироты, старики, беременные и т.д.? Не про них речь. С поддержкой этих категорий никт...
Я не знаю как объяснять людям, которые не умеют читать и которые настолько уже изошлись на говно,...
Добрый день! При 0,5 ставки среднедневной 287,67, а калькулятор считает больничный из расчета 199...
Здравствуйте. Такая ситуация. Во втором квартале забыл учесть взнос свыше 300т. и заплатил налог ...