В регионе самоизоляцию продлили до 14 июля

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 14 июля. Вот так вот, где-то отменяют, а где-то сидят до середины лета.

«Срок действующих из-за пандемии COVID-19 ограничений в Пермском крае предлагается сохранить до 14 июля. Соответствующие поправки будут внесены в указ. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Порядка 75% всех заболевших выздоровели. При этом соблюдать санитарные требования необходимо и сейчас», — цитирует врио губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.

По материалам «РИА Новости».

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