Кадыров: Путина — в пожизненные президенты!

Именно так. Сначала блокирует, а потом запрашивает в большинстве случаев. Но иногда и запросит зв...
Не оштрафуют, пишите письмо о зачете переплаты на новый ОКТМО....
Если бы ликвидировали все эти общественные/государственные организации и должности -уполномоченны...
что-то я не поняла в части про "системообразующие предприятия, которые не смогут вернуть кредиты"...
Скажите, а зарегистрированный самозанятый в глазах банка это предприниматель или обычное физлицо...
Речь шла об альтруистических обществах, а не конкретно о ситуации с безработными.Я думаю, что ког...
Приветствуем.Если не предоставите документы и не объясните операции, то вынуждены ограничить - да...
Покажите, пожалуйста, куда смотреть. Я вот не вижу
Вы же не делаете разницы между не хочет работать в принципе никогда и не хочет кем попало, сразу ...
Потому что я вижу, что люди, которые что-то из себя представляют как специалисты всегда находят х...
Что злого в словах, что если человек не хочет работать - он лентяй? Вы сами и подтвердили, что вы...
При чём тут сироты, старики, беременные и т.д.? Не про них речь. С поддержкой этих категорий никт...
Я не знаю как объяснять людям, которые не умеют читать и которые настолько уже изошлись на говно,...
Добрый день! При 0,5 ставки среднедневной 287,67, а калькулятор считает больничный из расчета 199...
Здравствуйте. Такая ситуация. Во втором квартале забыл учесть взнос свыше 300т. и заплатил налог ...
А разве все, так называемые, хорошие поправки уже не прописаны в федеральных законах и иных кодек...
А, что остались на земле более менее цивилизованные общества, где оставляют умирать от голода сир...
Какому обществу могут быть подотчетны пожизненные сенаторы со своей неприкосновенностью?(...
Не мы, а они ) Это текст зам.главы ФНС
Голосуй, не голосуй.... Дальше знаете.
Жди уж сразу 16.Он всегда опаздывает - даже у себя в бункере....
Нам без их пляжей и олинклюзива тоже не очень
У меня вернулось только 5100, налогов за прошлый год 6900...
Похоже, новые налоги придумали. Как обращение, так новый налог....
Вы "декларацией" РСВ называете? Так, там нет графы "ставка"!...
ну изгибы вашей точки зрения меня периодически ставят в тупик, соглашусь ;)...
Ольга, они выполняют общественно важную работу, за которую им государство платит зарплату. А со с...
налоги бюджетников - это вообще перекладывание из одного кармана в другое...
Сначала проверьте, потом утверждайте. Откуда у Вас данные, что так будет?...
Выплаты производятся через ПФР. А ПФР находится в ведомстве Минтруда...
Это Ваши слова - очень по доброму и не от Вас, конечно.
при таком раскладе лучше дома сидеть за 25 чем работать за 30у работающего человека затраты выше ...
Ощущения у вас крайне неверные ;)
Зачем повторять? Ваша мысль и так понятна с первого раза. Люди только очень разные и выбор в норм...