Клерк.Ру

Кадыров: Путина — в пожизненные президенты!

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом.

«Я всегда говорю: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Ну такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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