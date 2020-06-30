Кадыров: Путина — в пожизненные президенты!

geologov_12 Не оштрафуют, пишите письмо о зачете переплаты на новый ОКТМО.... Расчет платежей для налога УСН 6%

VikaV2193 Речь шла об альтруистических обществах, а не конкретно о ситуации с безработными.Я думаю, что ког... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Вы же не делаете разницы между не хочет работать в принципе никогда и не хочет кем попало, сразу ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Потому что я вижу, что люди, которые что-то из себя представляют как специалисты всегда находят х... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Что злого в словах, что если человек не хочет работать - он лентяй? Вы сами и подтвердили, что вы... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда При чём тут сироты, старики, беременные и т.д.? Не про них речь. С поддержкой этих категорий никт... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Я не знаю как объяснять людям, которые не умеют читать и которые настолько уже изошлись на говно,... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

БухАлла Добрый день! При 0,5 ставки среднедневной 287,67, а калькулятор считает больничный из расчета 199... Калькулятор расчета больничного листа

Николай... Здравствуйте. Такая ситуация. Во втором квартале забыл учесть взнос свыше 300т. и заплатил налог ... Расчет платежей для налога УСН 6%

Татьяна Юндина А разве все, так называемые, хорошие поправки уже не прописаны в федеральных законах и иных кодек... Новое обращение Путина к нации. Самое главное в тезисах

VikaV2193 А, что остались на земле более менее цивилизованные общества, где оставляют умирать от голода сир... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Старый ворчун Жди уж сразу 16.Он всегда опаздывает - даже у себя в бункере.... ⚡Сегодня Путин вновь обратится к нации

Ольга Евгеньевна при таком раскладе лучше дома сидеть за 25 чем работать за 30у работающего человека затраты выше ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек