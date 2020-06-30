Депутат предложил проверять будущих священников на предмет судимости и психических отклонений. В РПЦ это не оценили

В РПЦ негативно оценили инициативу депутата ГД Марченко, предложившего проверять будущих священников на судимость и психические отклонения.

«Правовое управление Московской патриархии рассматривает предложение депутата Марченко как грубо противоречащее конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства», — говорится в заявлении управления,

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В патриархии напомнили, что, согласно п.5 ст.4 Федерального закона «О свободе совести и конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства», религиозное объединение «создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними установлениями».

Кроме того, в силу п.5 ст.24 того же закона «религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установлениями условия деятельности священнослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним, в том числе в части религиозного образования».

«Исходя из этих норм законодательства, государство не может регулировать кадровую политику церкви и устанавливать условия рукоположения либо какие-либо требования к должности священнослужителя. Данные вопросы являются исключительной прерогативой самих конфессий, внутренние установления которых государство в силу ст.15 упомянутого закона должно уважать», — отмечено в заявлении.

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Аналогичным образом, сказано далее, из п.5 ст.4 закона о свободе совести следует, что депутаты не вправе вмешиваться в иерархическую структуру церкви и диктовать ей, какие именно синодальные отделы должны в ней функционировать.

По материалам «Интерфакс».