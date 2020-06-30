Заявление на субсидию за апрель и май 2020 можно подать 2 июля. Потому что 1 июля нерабочий день

Заявления на получение субсидий субъектам МСП из пострадавших отраслей за апрель и май 2020 года можно подать не до 1 июля, а не позднее 2 июля. Такие пояснения дала Федеральная налоговая служба на своем сайте.

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ предусмотрено, что, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим.

Поскольку последний день срока направления заявлений приходится на 1 июля, признанный нерабочим днем в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ, заявления на субсидии за апрель и май 2020 года можно направить не позднее 2 июля.