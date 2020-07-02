Всем физлицам присваивается ИНН. И это не противоречит Конституции

Проводимая налоговыми органами работа по учету физлиц с применением ИНН осуществляется в рамках Конституции и в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

На это указывает ФНС в письме от 25.06.2020 № ЗГ-3-14/4785@.

Согласно пункту 1 статьи 83 НК физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физлица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК.

Учет физлиц в налоговых органах без присвоения ИНН законодательством РФ о налогах и сборах не предусмотрен.

При этом присвоение ИНН не препятствует реализации гражданином гарантированных ему Конституцией РФ прав и свобод, резюмирует ФНС.