Тестирование работников на COVID-19 уменьшает базу по налогу на прибыль

По запросу ФНС Минфин рассмотрел вопрос налогового учета расходов организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников коронавируса (COVID-19), а также иммунитета к нему по просьбе в письме от 23.06.2020 № 03-03-10/54288.

Ведомство пришло к выводу, что такие расходы направлены на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников.

А значит эти затраты учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/10479@ от 29.06.2020.