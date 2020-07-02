Мэр Якутска голосовала против поправок. А в соцсетях распространили фейк о том, что «за»

Широко известная в социальных сетях мэр города Якутск Сардана Авксентьева вчера тоже проголосовала. В соцсетях разлетелась фотография о том, что он голосовала за поправки.

Однако эта фотография — фейк. И приводят рядом две фотографии:

Вот тут видно лучше:

Как сказал пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков:

«Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум».

По материалам «Якутия.инфо».