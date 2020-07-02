Теперь по системе быстрых платежей можно переводить деньги и от компаний

Банки запустили возможность переводить гражданам деньги со счетов компаний по системе быстрых платежей. Ранее по СБП могли переводить деньги друг другу только граждане.

На данный момент сервис используют МФО для перечисления микрозаймов. В дальнейшем так можно будет получать выигрыши, страховки или деньги от продажи автомобилей.

«Для b2c-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке — участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии», — объясняет руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

При этом, комиссии за переводы банки могут устанавливать сами.

«Самый верхний потолок, который мы видели, ниже того тарифа, который сейчас есть у крупнейших МФК при переводе денег на карты потребителей. Соответственно, дальше все будет зависеть от объемов переводов и переговорной позиции рынка с тем или иным банком» — сказал Эльман Мехтиев, председатель совета СРО «МиР».

По материалам «РБК».