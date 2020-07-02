В Москве маловероятна вторая волна коронавируса. Так считает Собянин

Мэр Москвы считает, что приход второй волны коронавируса в столицу маловероятен.
«Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он в ходе общения с жителями в парке «Филатов луг» в новой Москве.
Мэр также выразил надежду, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса.
«В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят, испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», — сказал Собянин.
За последние сутки в Москве выявили 662 заболевших.
По материалам «Интерфакса».