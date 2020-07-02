Zoom станет плательщиком российского НДС

С 13 июля 2020 года или в скором времени после этой даты Zoom начнет включать суммы российского НДС в выставляемые счета за услуги. Такое сообщение появилось на сайте платформы.

Программа Zoom — это популярная платформа для организации аудио и видеоконференций.

Почему в сообщении фигурирует именно эта дата, непонятно. Обязанность платить так называемый «налог на Google» у иностранных поставщиков электронных услуг есть давно.

Но российским пользователям стоит учитывать, что стоимость услуг Zoom вырастет.

«Налог на Google» — это неофициальное название НДС с электронных услуг, которые оказывают иностранные компании (не только компания Google) покупателям в России через Интернет или другую информационно-телекоммуникационную сеть. Для его уплаты компании должны встать на учет в ФНС.