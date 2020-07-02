Безработных временно устроят в строительстве, на транспорте, в аграрном комплексе, в ЖКХ. Что еще обсуждали в Правительстве

Приводим в тезисах самое важное из заседания Правительства. Меры поддержки безработных, детские выплаты, выплаты для медработников.

В первую очередь Мишустин объявил о новых задачах Правительства в связи с принятием поправок в Конституцию.

После этого он затронул тему единовременных детских выплат.

«Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей. Те семьи, кто подавал заявление ещё на первую выплату, получат её без дополнительных заявлений в ближайшие дни» — отметил премьер.

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Также обсуждают выделение 7,5 млрд рублей на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Дополнительно выделяют 3,5 млрд рублей для выплат соцработникам, их продлевают еще на два месяца. Общие бюджетные затраты на эти цели составят более 11 млрд.

Также была затронута тема безработицы.

«Сегодня Правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников» — сказал Мишустин.

Были названы отрасли, куда предлагается временно трудоустраивать безработных:

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми».

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Также предлагается на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, органищовать для них временную дополнительную работу.

«Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек» — сказал глава Правительства.

Обсуждаются поправки в Бюджетный кодекс.

«Появится возможность превысить утверждённый объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет» — отметил премьер.

Сказано было и про наполнение региональных бюджетов.

«Предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году. В том числе за счёт штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта» — сказал Мишустин.

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Также обсуждается законопроект о единой государственной поддержке инноваций.

«Важно снизить риски необоснованного уголовного преследования тех, кто занимается инновационной деятельностью» — отметил глава Правительства.

Также Правительство выделит дополнительные средства в размере 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

А вот видео вступительного слова Мишустина:

По материалам сайта Правительства.