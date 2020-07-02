Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

Правительство продлило срок маркировки сигарет и папирос.

С 1 июля 2020 г. вводится маркировка табачной продукции. Срок маркировки сигарет и папирос, которые не проданы до этой даты, решено продлить до 1 декабря. Постановление от 30.06.2020 № 953 опубликовано 1 июля и с этой же даты вступило в силу.

В России вступил в силу запрет на оборот табака (сигареты, папиросы) без маркировки. Все участники оборота табачной продукции должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки «Честный знак». Также требуется участие в системе электронного документооборота — через нее будет проводиться приемка и отгрузка товаров.