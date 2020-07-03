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Квоты госзакупок у малого бизнеса могут увеличить в 2 раза – до 30 %

Минфин направил первому зампреду Правительства А.Р. Белоусову предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при их участии в государственных и муниципальных закупках, предусматривающие:

  • распространение действующих для субъектов малого предпринимательства преимуществ также на субъектов среднего предпринимательства;
  • увеличение в два раза (с действующих 15 до 30 %) размера обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым государственным и муниципальным заказчиком у субъектов МСП.

В случае поддержки Правительством указанных предложений, Минфин обеспечит внесение соответствующих изменений
в Закон № 44-ФЗ путем их включения в ранее разработанный Минфином России законопроект об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок, сообщается на сайте ведомства.

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