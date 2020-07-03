Квоты госзакупок у малого бизнеса могут увеличить в 2 раза – до 30 %

Ирина Ируся Читаю и фигею.. Одни гордятся, что не платят налоги, другие клянут, что платят денег мало, треть... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

ZloiBuhgalter > около 500 рублейКогда его прописывали, доллар был 20 р. ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

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VikaV2193 Ага, правильно! Вы участвовали в чем? В каком-то "голосовании", а политики теперь называют это по... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

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