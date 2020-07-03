Вице-спикер Госдумы предлагает сделать 1 июля праздничным днем

Над.К Ну Аюверда-то, которую вы раньше тут поминали, конечно прямое отношение имеет к Руси ))... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Марьяна-бух мне рассказывали, что во время выборов о присоединении Крыма в бюллетене надо было поставить *+* ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

сова7202 Да кто её ест в таких пределах, как бобы в Америке? С каких пор она стала показателем индекса инф... Гречка снова подорожала

Марьяна-бух Мы не в Израиле живём. Эта религия была дана евреям, к Руси отношения не имеет. Почему именно им-... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

сова7202 Там, в РСВ, надо формировать два приложения 1 к разделу 1: с кодом тарифа 21, в котором не будет ... Налоговики пояснили, как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям

garda Ну патриарх за транслирование этой нехитрой мысли народу хотя бы немалый доход имеет. А вы-то зач... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Марьяна-бух Так ещё 1 июля теперь предлагают сделать праздничным днём, днём конституции. Тоже правильно?... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Марьяна-бух Каждый замечает в другом только то, что сам имеет.) Всё по подобию.... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai А тут вообще четверть статей с Клерка подойдут )) ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Над.К Я, по крайней мере, никого не бужу )) Т.е. родной язык знаю лучше. И, в отличии от рьяных защитни... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Ирина Ируся Простите..)) По моему на этом сайте и без меня политики хватает... поэтому и написала.. ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Ирина Ируся В Библии сказано : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя».... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natalia_Ars почему обещается... люди реально уезжают и уезжают действительно лучшие.... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

msneg Ирина, попрошу без оскорблений, задниц баб и политической фигни на нашем сайте... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Ирина Ируся Над. К, вы глупы и это ваша беда... Поэтому так и живете !! И будите так жить!!! Меньше слушайте... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

mityai Отъезд "последних лучших людей страны" стабильно обещается после каждых выборов и голосований пос... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natalia_Ars Ответочку бы им Валентина Терешкова замутила что ли, интересненько бы было...... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr и что? вы отрицаете тот факт, что это пособие было существенно в разы повышено?... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Над.К Если завтра такие письма начнут писать в Эстонии, мы пойдем отнимать Эстонию? :( ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Ирина Ируся Читаю и фигею.. Одни гордятся, что не платят налоги, другие клянут, что платят денег мало, треть... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

ZloiBuhgalter > около 500 рублейКогда его прописывали, доллар был 20 р. ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

ZloiBuhgalter Полностью поддерживаю.Ибо очень и очень скоро состоится отъезд из "территории 78%" последних легк... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Над.К От уплаты фиксированных взносов ИП никто не освобождал. Тем, у кого основной ОКВЭД относится к по... Начался новый отчетный период. Мы поможем вам ничего не забыть