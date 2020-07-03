Вице-спикер Госдумы предлагает сделать 1 июля праздничным днем

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем. Так считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», — сказала Епифанова.
По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником — Днем Конституции».
По материалам «РИА Новости».