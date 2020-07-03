Налоговые инспекции возобновляют прием без предварительной записи

С 6 июля обратиться в налоговую инспекцию можно без предварительной записи. Исключение составляют только налоговые инспекции, на территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:

понедельник, среда: 9.00 – 18.00;

вторник, четверг: 9.00 – 20.00;

пятница: 9.00 – 16.45;

суббота, воскресенье: выходные дни.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

ФНС России обращает внимание, что при посещении инспекции обязательно использование средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в вашем регионе.