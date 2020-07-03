ЦБ пояснил, что отказ от кредитных каникул останется без последствий для заемщика

Заемщики, получившие кредитные каникулы в связи с ухудшением финансового положения из-за пандемии коронавируса, вправе без последствий отказаться от них до наступления очередного платежа по кредиту, сообщает ЦБ РФ.

Закон о кредитных каникулах позволяет клиентам, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам. Документы, подтверждающие снижение дохода, заемщики должны представить кредитору в течение 90 дней.

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Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода на 30% (например, совершив ошибку в расчетах при обращении за каникулами). При этом ЦБ полагает, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями, указывается в сообщении регулятора.

Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям информационное письмо, в котором рекомендует в таких случаях рассмотреть возможность переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону.

Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. В свою очередь гражданам ЦБ рекомендует заранее обратиться к кредитору и вместе с ним найти приемлемое решение.

Также ЦБ дает рекомендации на случай, если заемщик получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не представлял документы о снижении дохода.

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В тех случаях, когда заемщик обратился за кредитными каникулами, но передумал ими пользоваться до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул, он может просто отозвать свое обращение и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заемщика остается право обратиться за каникулами в дальнейшем.