Клерк.Ру

С 19 июня больничные из МРОТ рассчитываются с применением РК

С 19 июня 2020 действует новый порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком согласно Федеральному закону от 08.06.2020 № 175-ФЗ.

Поправки затронули случаи, когда определять размер выплат необходимо, исходя из МРОТ. Это касается тех работников, которые не имели в расчетном двухлетнем периоде доходов, и у которых средний заработок в перерасчете на целый календарный месяц был ниже МРОТ.

Ранее в таких случаях среднедневная величина пособия рассчитывалась из МРОТ, без учета районного коэффициента, районный коэффициент применялся к исчисленному размеру пособия.

С 19 июня текущего года при определении среднедневного заработка МРОТ увеличивается на районный коэффициент, применяемый на территориях и местностях, где трудится сотрудник.

При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше установленного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

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