Имущественный вычет по НДФЛ предложили увеличить в 2 раза – до 4 млн. рублей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, Евгений Федоров («Единая Россия») обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с инициативой вдвое увеличить размер имущественного вычета по НДФЛ. Об этом сообщает RT.

По расходам на покупку или строительство жилья вычет предлагается поднять с 2 млн. до 4 млн. рублей.

По расходам на уплату процентов по жилищному кредиту — с 3 млн. до 6 млн. рублей.

Это должно сделать недвижимость в стране доступнее и приблизить правила к реальной стоимости жилья, считает депутат.