Имущественный вычет по НДФЛ предложили увеличить в 2 раза – до 4 млн. рублей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, Евгений Федоров («Единая Россия») обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с инициативой вдвое увеличить размер имущественного вычета по НДФЛ. Об этом сообщает RT.
По расходам на покупку или строительство жилья вычет предлагается поднять с 2 млн. до 4 млн. рублей.
По расходам на уплату процентов по жилищному кредиту — с 3 млн. до 6 млн. рублей.
Это должно сделать недвижимость в стране доступнее и приблизить правила к реальной стоимости жилья, считает депутат.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.