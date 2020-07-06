Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали

Вам нужен зиц-председатель? Я всегда сидел…Сидел при Александре II “Освободителе”, при Александре...
а разве ПСН не является приложением к УСН и ОСНО, по которым надо сдавать отчетность по срокам? ...
... и срок давности 10 лет.
Насколько я понимаю, площадка подразумевает наличие прикормленного сотрудника налоговой по НДС и ...
Здесь собственники, разобравшиеся и вникнувшие, могут хорошо сэкономить на финдире и главбухе и с...
карочи ... (далее следует специфический жест с растапыренными пальцАми)статья не про бухгалтера, ...
А как быть с отсидкой? Ведь внедриться в компанию, быть членом организованного преступного сообще...
Я здесь не для переубеждать кого бы то ни было. Отдала своего ребенка в сад в 2.5 годика, о чем н...
Ну, конечно, как же не вспомнить, когда негры завозились в США качестве рабов...Принципиальное от...
А Михаил не про все написал
пунк 1 прочитала с гордостью, а потом беееее...... Одна организованная группа по УК... Автор дале...
А не будет образца заполнения РСВ для ИП за 2 квартал 2020г? Вид деятельности подпавший под неб...
Площадка по каше это бухгалтерия обнала. Каша это чёрный нал. Это вовсе не тюремный жаргон. ...
В некоторых регионах налоговые уже учитывают расходы. Видать, решение на уровне управлений. Но эт...
Как там это было, "кроилово ведет к попадалову"?
Добрый день! Нам ИФНС начислила 1% за 2019 год при УСН (доходы-расходы) с учетом расходов на 01.0...
я видала советы девушкам как фоткаться на фоне чужих машин и домов, а потом фоточки выкладывать к...
Что должна подтверждать иммиграция негров в США?В США иммигрируют не только негры, там полный вин...
Что мешало начислить зп, хотя бы на полставки? Могли бы и не выплачивать по р/счету, типа по кас...
очень маленький процент перерастет и скорее всего их дети....
ну и так погуглила автора, фото на фоне крузаков поражают воображение (правда, до сих пор люди та...
Вы точно про бухгалтера ?
Я никогда не поверю, что количество эмигрантов из средней азии перерастет в качество. Из ничего м...
можно вырастить Человека, который регулярно видит маму....сидящую на шее государства (или еще ког...
А вот тут есть ссылки на суды https://e.26-2.ru/816978
Для бухгалтеров нормальных (по мнению автора - нищебродов, владеющих ненужными знаниями), необход...
Да ничем не аукнется. Да и не пойдет никто проверять.
Это Ваше мнение, Вас большинство.
Представьте, что вы - бухгалтер. Что такого суперважного вы создадите своим усердным трудом? Тонн...
И это вторая причина, почему я против прямых выплат. Потому как я уверена, что люди должны зараба...
Я с Вами согласна. Если государство объявлено социальным, значит социальная сфера должна быть бес...
Хорошо. есть мама, которая живет сверхскромно. Малоимущая - на каждого члена семьи менее минимал...