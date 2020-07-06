Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали

Oleg_Preobrazhenskii а разве ПСН не является приложением к УСН и ОСНО, по которым надо сдавать отчетность по срокам? ... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

проза жизни Я здесь не для переубеждать кого бы то ни было. Отдала своего ребенка в сад в 2.5 годика, о чем н... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

VadimBA Ну, конечно, как же не вспомнить, когда негры завозились в США качестве рабов...Принципиальное от... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

Цой А не будет образца заполнения РСВ для ИП за 2 квартал 2020г? Вид деятельности подпавший под неб... Заполняем РСВ для малого бизнеса по-новому

Над.К В некоторых регионах налоговые уже учитывают расходы. Видать, решение на уровне управлений. Но эт... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

prefes Добрый день! Нам ИФНС начислила 1% за 2019 год при УСН (доходы-расходы) с учетом расходов на 01.0... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

Natali Kr я видала советы девушкам как фоткаться на фоне чужих машин и домов, а потом фоточки выкладывать к... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

VikaV2193 Что должна подтверждать иммиграция негров в США?В США иммигрируют не только негры, там полный вин... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

Тишина ну и так погуглила автора, фото на фоне крузаков поражают воображение (правда, до сих пор люди та... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

РюмкаБезысходности Я никогда не поверю, что количество эмигрантов из средней азии перерастет в качество. Из ничего м... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

Natali Kr можно вырастить Человека, который регулярно видит маму....сидящую на шее государства (или еще ког... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

Afriка А вот тут есть ссылки на суды https://e.26-2.ru/816978 Как налоговики используют соцсети в онлайн-расследованиях

проза жизни Представьте, что вы - бухгалтер. Что такого суперважного вы создадите своим усердным трудом? Тонн... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

Natali Kr И это вторая причина, почему я против прямых выплат. Потому как я уверена, что люди должны зараба... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

VikaV2193 Я с Вами согласна. Если государство объявлено социальным, значит социальная сфера должна быть бес... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов