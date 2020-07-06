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Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали

Правительство утвердило правило выдачи субсидий на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Постановление от 02.07.2020 № 976 официально опубликовано сегодня.

Эта разовая субсидия, которую дадут субъектам МСП, ведущим деятельность в следующих отраслях экономики:

  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);
  • деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
  • деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);
  • деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
  • ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);
  • стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
  • образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
  • предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).
Кроме того, право на субсидию предоставляется социально ориентированным НКО, являющимся частными образовательными организациями, осуществляющими на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.

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Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по СЗВ-М, как и в случае субсидий, которые давали МСП за апрель-май.

ИП без работников получат 15 000 рублей.

Условия получения субсидии для субъектом МСП:

  • нахождение в реестре МСП на 10 июня 2020;
  • основной код ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10 июня 2020 должен быть из приведенного перечня;
  • отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);
  • организация не находится в состоянии ликвидации или банкротства.
Условия получения субсидии НКО:

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  • включение организации в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса или в реестр социально ориентированных НКО;
  • отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);
  • организация не находится в состоянии ликвидации или банкротства.
Для получения субсидии надо будет подать заявление в налоговые органы с 15 июля по 15 августа. Форма заявления приведена  в постановлении.

Обратите внимание! Никакой отчетности о том, куда будут потрачены деньги не будет. Потребовать вернуть субсидию могут только в случае искажения данных в СЗВ-М.

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