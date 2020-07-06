Бизнес с ОКВЭД 46 по торговле промтоварами хочет попасть в список пострадавших

Код ОКВЭД 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» не включен в перечень пострадавших отраслей.

Бизнесмены кодом 46 считают такое положение дел несправедливым.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой призывает включить код 46 в перечень пострадавших отраслей и, соответственно освободить этот вид бизнеса от большинства налогов и взносов, а ставку НДС по торговле промтоварами снизить с 20 % до 18 %.

Представители бизнеса отрасли оптовой торговли не продовольственными товарами с ОКВЭД 46 просят поддержать их петицию.

«Деятельность остановлена из-за полного отсутствия спроса на товары со стороны розничной торговли непродовольственными товарами, сотрудники находятся на самоизоляции и обеспечить удаленной работой мы их не можем, нам просто некому продавать свои товары», — пишет автор петиции.

Поддержка необходима поскольку кризис платежеспособности населения даже после снятия ограничительных мер неизбежен, резюмирует автор инициативы.