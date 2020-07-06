В Системе быстрых платежей появился новый сервис pull-переводов. Что это такое?

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов.

«Состоялась первая pull-транзакция между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам. В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц», — цитирует сообщение ЦБ ТАСС.

В ЦБ считают, что новый сервис может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине. Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы.

Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.