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Профсоюзы заявили о ненадежности электронных трудовых книжек

Федерация независимых профсоюзов считает электронные трудовые книжки ненадежными. Такое заявление содержится во мнении по законопроекту, внесенному Правительством РФ в Государственную Думу, согласно которому понятием «сведения о трудовой деятельности работника» предлагается дополнить все законы, где упоминается бумажная трудовая книжка.

Сейчас у сотрудника есть выбор: перейти на электронный формат трудовой книжки, забрав хранящуюся в архиве организации бумажную версию, или заявить о своем несогласии на переход и продолжать пользоваться уже существующей версией трудовой книжки.

ФНПР считает, что пока электронные данные не особо хорошо защищены, безопаснее для работника продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой, которую никто не отменял.

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