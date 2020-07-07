Клерк.Ру

Повышенную пенсию предлагают платить не с 80, а с 75 лет

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект № 984634-7, предполагающий снижение возраста, с которого фиксированная выплата к пенсии удваивается.

Сейчас доплату получают 80-летние пенсионеры. Согласно проекту, на доплату к пенсии смогут рассчитывать и 75-летние пенсионеры.

Напомним, фиксированная выплата на 2020 году установлена в размере 5 686 руб. 25 коп.

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