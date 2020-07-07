Дворкович считает, что самый тяжелый период кризиса в стране еще впереди

По мнению главы фонда «Сколково», самый тяжелый кризисный период в стране только начинается.
«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся — там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года», — сказал Дворкович.
Он также предполагает, что многие субъекты МСП скоро начнут закрываться.
«А это означает, что проблемы не уменьшаются, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы, большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных», — сказал Дворкович.
По материалам «ТАСС».