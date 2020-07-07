Курсы валют на завтра. Доллар плюс 83 коп., евро — плюс 91 коп.

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Т. Касьянова Вопрос конечно интересный. Из серии: "Вам шашечки или ехать?" Вы хотите платить меньше налогов? В... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

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VikaV2193 Торты от самозанятых ничем не отличаются от домашнего питания. Зачем это в теме про обналичку и н... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

Wern Ну если торты не отличаются от борща, то уж недоплата НДС и подавно ничем не отличается от перехо... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

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Над.К Проблема с тортами не в регистрации бизнеса. А в том, что по санитарным правилам их нельзя делать... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

VikaV2193 Печь торты это законом не было запрещено никогда, вопрос был в том считать ли вообще такую деятел... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

VadimBA А может быть дело не в несовершенстве законов, а в тех, кто подобные законы готовит и подписывает... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

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