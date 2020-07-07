Клерк.Ру

Курсы валют на завтра. Доллар плюс 83 коп., евро — плюс 91 коп.

ЦБ выложил курсы на завтра. Валюта продолжает расти, рубль, соответственно, продолжает сползать вниз.

Доллар завтра будет стоить на 83 копейки дороже, евро — на 91 копейку.

Резкий рост начался вчера, сегодня он продолжился.

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