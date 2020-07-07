Курсы валют на завтра. Доллар плюс 83 коп., евро — плюс 91 коп.

Интересно, как ФНС будет считать? Банки постоянно меняют доходность по депозитам. Допустим, есть ...
Прошлый век! Поставьте на облако 1С и будет и сопровождение (обновление) и сохранение базы данных...
У вас потрясающие сравнения теплого с мягким. Даже оторопь берет от такой фантазии )) ...
Вопрос конечно интересный. Из серии: "Вам шашечки или ехать?" Вы хотите платить меньше налогов? В...
Потому что по закону - это предпринимательская деятельность. А самозанятые - нет. Вот и вся разни...
Что с ресторанами делать будем? Там еду готовят своими руками, по рецептам разных бабушек, из пок...
А, как мило Вы превратили уклонение от уплаты и мошенничеством с документами в недоплату. Прямо к...
Действительно. Бухгалтер в малом бизнесе кто угодно помимо бухгалтерии - и ОК и кладовщик и налог...
Ничего себе! Может, хотя бы на этот раз попаду в списки получателей! Код ОКВЭД по спорт. деятельн...
Торты от самозанятых ничем не отличаются от домашнего питания. Зачем это в теме про обналичку и н...
Ну если торты не отличаются от борща, то уж недоплата НДС и подавно ничем не отличается от перехо...
Вязальщица кофточек должна промаркировать кофточку. Что-то мне попадалось на эту тему в Честном з...
Ну мы же не обсуждаем домашнее питание, что явно видно из обсуждения. К чему подобные уточнения?...
У вас ветер дует потому что деревья качаются. При чем тут личности тех, кто принимает участие в с...
Кстати, раз теперь одежду стали маркировать - моему примеру вязальщице кофточек - тоже нельзя быт...
Делать можно, на продажу нельзя. Вы же готовите на своей кухне, почему нельзя торты, они ничем не...
Проблема с тортами не в регистрации бизнеса. А в том, что по санитарным правилам их нельзя делать...
Печь торты это законом не было запрещено никогда, вопрос был в том считать ли вообще такую деятел...
Насколько я помню, основные дебаты были при обсуждении самозанятости. Т.е. налоги бы и платили, д...
Единственная и основная обязанность ГБ - организация ведения учета (бухгалтерского, налогового).О...
Это незаконная предпринимательская деятельность, да еще и пищевая, без регистрации (и смс) и упла...
Ну сейчас такой контент самый читаемый."Кроить, кроить, и ещё раз кроить!" М.Жуховицкий ...
Что в этой деятельности незаконного? Люди производят продукт, который можно съесть с удовольствие...
Перманентно Минфин и ФНС нам рассказывают об ужасах разворовывания НДС'а на сотни миллиардов рубл...
В тексте ошибка: в примере плательщик - работодатель, а в разъяснениях- наоборот....
Пыталась открыть карточный счет, только на основании водительского удостоверения. Банки отказывал...
Ну-ну... Добро пожаловать в мир техподдержки портала Госуслуги......
А может быть дело не в несовершенстве законов, а в тех, кто подобные законы готовит и подписывает...
Добрый день! Блог основательный с выбором.У меня МТС и пожалуй я в скором времени перейду на друг...
Логично, если так будет, то очень здорово. Будет удобно увольнять прогульщиков, отправил уведомле...
Законы несовершенны, с этим согласны практически 100% комментирующих здесь (по моим наблюдениям, ...
Тут и законы не нужны чистая логика. Только зачастую, даже если ты собственник всё равно согласие...
А автор - провокатор. Неужели непонятно, что "схемы" - это для "избранных" из Кремля. Кто Вам да...
Да, у меня тоже так - намного легче написать ерунду, чем её же вслух сказать, да ещё на публику) ...
Подумаешь, работы людям добавилось, зато не как папуасы - электроника и кибернетика)...
Да нет, просто мы пишем правду, о которой другие боятся говорить...