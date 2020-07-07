В России минимальный суточный показатель по заболевшим с 29 апреля

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

При этом, это минимальный суточный показатель заболеваемости с 29 апреля, когда выявили 5841 случай заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Источник данных Оперштаб.