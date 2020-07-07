Безработные будут получать увеличенные пособия до конца лета

Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до 31 августа 2020.
Соответствующее Постановление Правительства № 986 от 04.07.2020 опубликовано на сайте кабмина.
Напомним, граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке — 12 130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины
Этим же постановлением продлевается период действия увеличенного минимального пособия по безработице. С 1 мая его размер вырос в три раза — до 4,5 тыс. рублей. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины