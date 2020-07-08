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Налог на профессиональный доход можно применять при продаже урожая со своего участка

Можно ли применять НПД при продаже урожая со своего участка? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Физлица могут применять специальный налоговый режим НПД, не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако в таких видах деятельности, как перепродажа товаров и имущественных прав, регистрация ИП обязательна. Исключение – продажа имущества, которое использовалось для личных, домашних и иных подобных нужд.

Таким образом, при реализации товаров собственного производства, в том числе урожая со своего садового участка, можно применять НПД. При этом необходимо соблюдать положения закона № 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих соответствующие виды деятельности. Эта позиция отражена в письмах Минфина России от 20.02.2020 № 03-11-11/12392 и ФНС России от 19.02.2020 № СД-4-3/2889@.

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