Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками

Ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками не получится из-за пакета законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс и закон о госрегистрации юрлиц и ИП.

Поправки были разработаны Правительством из-за решения Конституционного суда по жалобе гражданки М.В. Трофимовой, которую уволили с работы, когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи с ликвидацией организации. Ей выплатили выходное пособие в размере среднего месячного заработка всего за 1 месяц работы. Не найдя работу за два месяца, она обратилась за получением второго пособия к бывшему работодателю, но на тот момент уже была завершена процедура ликвидации организации и получить выходное пособие женщине не удалось, его не с кого было взыскивать.