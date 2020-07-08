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Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками

Ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками не получится из-за пакета законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс и закон о госрегистрации юрлиц и ИП.

Поправки были разработаны Правительством из-за решения Конституционного суда по жалобе гражданки М.В. Трофимовой, которую уволили с работы, когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи с ликвидацией организации. Ей выплатили выходное пособие в размере среднего месячного заработка всего за 1 месяц работы. Не найдя работу за два месяца, она обратилась за получением второго пособия к бывшему работодателю, но на тот момент уже была завершена процедура ликвидации организации и получить выходное пособие женщине не удалось, его не с кого было взыскивать.

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Изменения, внесенные новыми законами, не позволят ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками. При этом работодателю дадут возможность ускорить процесс и начислить выходное пособие сразу.

После вступления законов в силу работодатель получит право выплатить при увольнении работника в связи с ликвидацией организации выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка. Кроме того, законом вводится 15-дневный срок для обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

Поправки, внесенные в закон о госрегистрации устанавливают, что в заявлении в регистрирующий орган для регистрации ликвидации юрлица ликвидатор, ликвидационная комиссия или собственник подтверждает, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников в связи с ликвидацией организации.

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