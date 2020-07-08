Кинотеатры в Москве могут открыть с 1 августа. Хотя ранее говорили, что с 15 июля

Столичные кинотеатры, возможно, откроются с 1 августа. Об этом сообщил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой
Хотя ранее сообщалось, что их работу возобновят с 15 июля.
«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать», — сказал Толстой.
Он отметил, что «нужна большая, комплексная система мер, которая учтет все».
По материалам «РИА Новости».