Клерк.Ру

Кинотеатры в Москве могут открыть с 1 августа. Хотя ранее говорили, что с 15 июля

Столичные кинотеатры, возможно, откроются с 1 августа. Об этом сообщил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой

Хотя ранее сообщалось, что их работу возобновят с 15 июля.

«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать», — сказал Толстой.

Он отметил, что «нужна большая, комплексная система мер, которая учтет все».

По материалам «РИА Новости».

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