Клерк.Ру

⚡С 15 июля в России открывают кинотеатры. Об этом сказал Чернышенко

В России с 15 июля открываются кинотеатры. Об этом сказал вице-премьер Чернышенко. Само собой, с соблюдением дистанции, обязательными дезинфекциями и мерами предосторожности.

Ранее на «Клерке» писали о том, что кинотеатры и другие учреждения культуры будут открывать с середины июля.

По материалам «РИА Новости».

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