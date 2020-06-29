⚡С 15 июля в России открывают кинотеатры. Об этом сказал Чернышенко

Я нигде не говорила, что я самая умная. Остальным можно сидеть, ныть и клянчить у других деньги. ...
Ещё раз. Для тех, кто не умеет читать. В данный момент мои мозги позволяют мне прокормить себя бе...
Ух, щас ещё больше тапок полетит. Зачем рожать детей, которых тебе нечем кормить? Ах, да! Так по...
Да что вы говорите. Я прекрасно знаю что такое, когда на работе ты работаешь с 7:30 до 22:00 и те...
У вас есть справка?Какая справка?Что вы не верблюд.
По разным причинам. Хотя бы по причине экономии. Потому что для Москвы з/п в 35 тысяч - не зарпла...
Ну так если у него не получается развивать туда, куда ему надо. Тем более я говорила не про посто...
Самое лучшее - справка о наличии антител.
да обалдеть!!! проще предоставить справку об отсутствии вируса. упростили))))...
то, конечно, лучше, чем просто коробка, но тоже не очень надёжно. А если они это журнал выбросят?...
Если всякие сомнительные инициативы директора будут подтверждены соответствующим приказом директо...
нет.Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу...
тогда тем более найдут, кого туда повесить кроме меня 😀...
Бухгалтерам теперь можно спать спокойно?
тогда специально будем стараться туда не попасть.
Это не противоречиво, это гипотетическое рассуждение. Такого опыта у Вас нет. Вы приводите в каче...
А если висящим там будет полагаться бесплатный проезд в трамвае? ;-)...
Дочь 19.04.2004 г.р так и не пойму, подпадаем мы под эту выплату или нет?...
Первое возможно и удаленно, а окончательное всегда лично. Проходили, знаем....
Мне фиолетово ))) Я знаю, что всё равно там не буду висеть никогда. 😀...
Вы не хотите, а кто-то другой почему должен развиваться туда, куда ему не надо?...
Вы все время призываете делать сбережения на всякий случай. Но никак не хотите понять, что люди ж...
Речь идет не о том, что было в прошлом, а о нынешнем положении вещей...Не хотите сейчас искать - ...
Я не говорила, что что-то пригодиться, а что-то нет. Но каждый волен выбирать сам в каком направл...
Скажите - а кто может выдать эту справку? об отсутствии контактов? и как этот кто узнает об их ...
В данный конкретный момент у меня нет необходимости идти мыть полы, ибо я пока в состоянии зарабо...
Нет. У меня в жизни есть работа, учёба, встречи с друзьями, поездки на дачу в выходные, театры, к...
Люди хотят найти для себя хорошую работу, не абы что. Вы видимо вообще не в курсе, как это бывает...
Ваша позиция состоит в том, что надо постоянно учиться, то му что может пригодитиься в будущем....
О каком ораторском искусстве идёт речь, если всё это обучение у нас в классе свелось к рассылке ...
г. Екатеринбург находится от моего города на расстоянии примерно 1500 км. Я проходила собеседован...
Это была Ваша идея. Спросите у себя ))То есть когда говорите, что пойдете мыть полы, то Вы имеете...
Кто это сказал? Просто по вашему описанию жизнь состоит только в работе, учебе и бесконечной подг...
Я понимаю, что вы не разделите моего мнения..... но люблю собирать мысли .... люди такие интересн...
А я всегда считала - что каждый сам доказывает свою позицию...... Не?Считаете, что правы - докажи...