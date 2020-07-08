Учебный год в Москве начнется с 1 сентября. Собянин надеется, что эпидситуация это позволит

Столичный градоначальник выразил надежду, что эпидситуация в городе позволит начать учебный год с 1 сентября.
«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. Сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим и надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции, 1 сентября», - сказал Собянин.
Также он отменил, что нужно постараться как можно скорее вернуться к повседневной жизни.
По материалам "RNS".