Борьбе с бедностью помешала пандемия. Так считает глава правительства

Мишустин заявил, что пандемия коронавируса поставила под угрозу многолетние наработки по борьбе с бедностью.
«Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Также он сказал, что эти вызовы требуют убедительного и совместного ответа.
«Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — заключил Мишустин.
По материалам «РИА Новости».