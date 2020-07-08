Борьбе с бедностью помешала пандемия. Так считает глава правительства

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chih посмотрел законопроект, так про ИП там ничего вроде б не нашел, вносят изменение в статью по ликв... Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками

Alex Kramer Благодарю за статью, очень хорошая Тоже думал что выбрать, ИП или статус замозанятогоНо я сделал ... Самозанятый и ИП: в чем разница?

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sunflower_tk Я это и написала, только так как в НК написано. Площадь там не написана, по ссылке перешла на зак... Налог на профессиональный доход можно применять при продаже урожая со своего участка