ФНС пояснила порядок регистрации филиалов иностранных организаций

Законодательством РФ не предусмотрена государственная регистрация филиалов и представительств как российских, так и иностранных юрлиц.

Об этом сообщает ФНС в письме № ВД-4-17/10595@ от 30.06.2020.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 83 НК в целях проведения налогового контроля организации (в том числе иностранные) подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК.

Обособленное подразделение, отвечающее признакам филиала или представительства иностранного юрлица, подлежит аккредитации.

Таким образом, иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории РФ, подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту осуществления такой деятельности через обособленное подразделение, а в случае осуществления деятельности через филиал или представительство подлежит аккредитации в соответствии с положениями Федерального закона № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».