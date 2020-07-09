Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде» дал совет тем, кто хочет стать президентом.

«В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», — цитирует бывшего президента и премьер-министра РИА Новости.

📌 Реклама Отключить

На вопрос, кем сложнее работать — главой государства, правительства или же заместителем председателя Совбеза, Медведев отметил, что «президент — человек, который отвечает вообще за всю страну» и «в этом смысле это самая сложная работа».

«Председатель правительства — у него тоже огромный объем работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже. А заместитель председателя Совета безопасности — это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности», — рассказал он.

При этом среди наиболее сложных моментов на посту премьера, по мнению Медведева, были экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, таких как повышение пенсионного возраста.

Однако, по словам Медведева, Россия приспособилась к санкциям, и все эксперты, в том числе западные, признали, что эти меры почти никак не повлияли на экономику страны.