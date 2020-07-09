Сбербанк запускает новый платежный сервис SberPay

Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов. Карта больше не понадобится, если есть смартфон с NFC.

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Если вы оплачиваете покупки онлайн через SberPay, то вы сможете:

выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причем остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;

не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка;

пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

Если у вас свой бизнес и вам платят онлайн через SberPay, то для вас:

повышается конверсия в покупку — покупателю не надо вручную вводить данные карты, что приводит к росту количества завершенных покупок. Наш пилот показал рост количества завершенных покупок на 6%;

становится возможным отправить пуш-уведомление на оплату — клиент может позвонить в колл-центр, чтобы приобрести конкретный товар, а продавец вышлет на номер телефона клиента пуш-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение Сбербанк Онлайн, после чего можно будет легко и безопасно совершить покупку;

автоматическое подключение SberPay — никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не потребуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.

Если вы оплачиваете покупки офлайн через SberPay, то вы сможете:

больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);

не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн все уже есть;

пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, владельцы которых ограничены в платежных сервисах.

Если у вас свой бизнес и вам платят офлайн через SberPay, то у вас:

повышается конверсия в покупку — клиент все равно приобретет товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции».

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Запуск SberPay — важный шаг в реализации системы безопасных интуитивных платежей для наших клиентов. Пользоваться SberPay просто и удобно — не нужно запоминать реквизиты, теперь платежи можно делать в несколько кликов, выбирая буквально ?на лету? удобный счет для списания. Для бизнеса пользование SberPay так же выгодно и просто и, кроме того, повышает конверсию от заказа в покупку. Верю, что SberPay не только создаст новый клиентский опыт для миллионов россиян, но и кардинально изменит рынок эквайринга и безналичных платежей в стране». Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем. Для частных лиц услуга SberPay абсолютно бесплатна. Для бизнеса — тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay ничем не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и зависят от сферы деятельности, объемов бизнеса и других факторов.

Интересно, а доступно только для смартфонов на платформе Android? А как быть iOS или Windows? И самое главное, повлияет ли этот сервис на стоимость обслуживания?