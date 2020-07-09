Добросовестные заемщики могут пострадать от предоставленных им кредитных каникул

Одна из первых мер господдержки — кредитные каникулы, может привести к серьезным негативным последствиям для заемщиков, отметил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин

Он напомнил, что по закону кредитор может предоставить каникулы сразу, но в течение 90 дней заемщик должен представить документы о снижении своих доходов на 30% и более.

Если подтвердить снижение не удается, то кредит считается просроченным на три месяца со всеми вытекающими пенями, штрафами и отметками в кредитной истории.

Как сообщают представители банковского сообщества, в настоящее время больше половины заемщиков не могут представить документы, подтверждающие падение выручки или представленные ими документы не соответствуют предусмотренным законом требованиям, в связи с чем такие заемщики могут быть переведены в разряд штрафников или им предложат реструктуризацию на условиях банка.

«Недопустимо, что бы одна из первых мер поддержки, которая действительно давала бизнесу и гражданам передышку в финансовых обязательствах, приводила к финансовым санкциям в отношении добросовестных заемщиков. Если их документы не соответствуют требованиям, но объективно свидетельствуют о падении доходов в период с марта по июнь 2020 года, значит нужно принимать такие документы и изменять правила. Я готов к оперативной работе по этим вопросам в рамках комиссии ГД по малому и среднему бизнесу», — заявил депутат.