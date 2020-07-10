Банки просят увеличить субсидии на льготную ипотеку

Серьезное снижение ключевой ставки в июне снизило интерес банков к выдаче льготных ипотечных кредитов по новой госпрограмме для новостроек.

Кредитные организации попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%. Письмо Ассоциация банков России отправила в Минфин, с ним ознакомился РБК.

Как отмечают авторы, после снижения ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. (до 4,5%) на ту же величину сократилось и возмещение банкам — участникам программы. В этих условиях даже субсидирование ипотечной ставки не позволяет им выдавать кредиты с выгодой для себя. Участники рынка хотят изменить формулу расчета компенсаций, чтобы сделать программу «не только выгодной для потребителей, но и более интересной для банков».

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Одновременно АБР просит продлить срок действия госпрограммы льготной ипотеки до конца года вместо действующего сейчас дедлайна 1 ноября 2020 года.

Новая программа была запущена в апреле. Заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. Отклонение льготной ставки от рыночного значения банкам компенсирует государство. Согласно постановлению правительства, недополученные доходы банка от выдачи такой ипотеки — это разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3 п.п., и льготной ставкой (6,5%). На момент запуска программы ключевая ставка ЦБ составляла 5,5% годовых. Таким образом, при выдаче ипотеки по программе банк мог рассчитывать на компенсацию 2 п.п. После снижения ключевой ставки до 4,5% в июне применение той же формулы стало приносить банкам возмещение в 1 п.п.

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«Это приводит к тому, что совокупная ставка для банков (6,5+1% компенсации) ниже рыночной», — говорится в обращении АБР. Участники рынка считают, что в формуле расчета надбавка к ключевой ставке должна составить не 3, а 4 п.п.