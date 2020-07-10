Реестр социально ориентированных НКО обновили

Минэкономразвития сообщает об обновлении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

Реестр обновлен 8 июля 2020 года с учетом сверки информации с данными ФНС. В новой версии из реестра исключены ликвидированные организации по состоянию на 30 июня 2020 г. и включены СОНКО с уточненными ИНН и ОГРН, а также СОНКО, дополнительно представленные федеральными и региональными органами власти.

В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

получателями грантов Президента Российской Федерации;

поставщиками социальных услуг;

исполнителями общественно полезных услуг.

Актуальный реестр можно найти на сайте Минэкономразвития.