Реестр социально ориентированных НКО обновили

Минэкономразвития сообщает об обновлении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.
Реестр обновлен 8 июля 2020 года с учетом сверки информации с данными ФНС. В новой версии из реестра исключены ликвидированные организации по состоянию на 30 июня 2020 г. и включены СОНКО с уточненными ИНН и ОГРН, а также СОНКО, дополнительно представленные федеральными и региональными органами власти.
В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:
- получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- получателями грантов Президента Российской Федерации;
- поставщиками социальных услуг;
- исполнителями общественно полезных услуг.
Актуальный реестр можно найти на сайте Минэкономразвития.