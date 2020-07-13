ФНС сама зачтет переплату по взносам, появившуюся из-за обнуления тарифов для пострадавших отраслей

Многие организации и ИП, имеющие право на освобождение от уплаты налогов и взносов за II квартал этого года, все-так уплатили их. Можно ли вернуть или зачесть эти деньги? На этот вопрос ответила ФНС на своём сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Налогоплательщик, включенный в перечень пострадавших отраслей и осуществивший уплату налогов (сборов), страховых взносов за отчетные (налоговые) периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года, имеет право на возврат/зачет денежных средств в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, уплаченные суммы могут быть учтены налоговым органом самостоятельно (без дополнительных заявлений от налогоплательщика) в счёт погашения предстоящих начислений.

Т.е. если вы уплатили страховые взносы, например, за апрель, то можно ничего не предпринимать — они зачтутся в те месяцы, когда перестанет действовать нулевой тариф по взносам. Например, по зарплате за июль месяц.