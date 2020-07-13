Геолокацию хотят применять для отслеживания всех, кто контактировал с COVID-19. Большой брат все ближе?

Большой брат все ближе и ближе? Геолокацию хотят активно использовать в поиске зараженных COVID-19 и всех, с кем они контактировали.

Известный юрист Иван кузнецов на своей странице в Facebook пишет о том, что реализация идеи о тотальном контроле граждан все ближе:

«Минздрав передает оператору мобильной связи номер абонента, зараженного COVID-19. По данным геолокации вычисляются абоненты, которые находились рядом с зараженным (с учетом длительности контакта и особенностей перемещения). В результате формируется список номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России».

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Использование геолокации в расследованиях, пишет он, не новость:

«Понятно, что и раньше по геолокации отрабатывали, например, раскрытие преступлений, но чтобы вот так массово — никогда. Вот уж действительно, даже если бы не было коронавриуса, его следовало бы придумать. А дальше — инфраструктура создана, нормативная база подготовлена, на практике — обкатано и мечта о тотальном контроле еще ближе».

А вот тут мнение о том, хорошо ли это или плохо:

Но это точно не шаг на пути к безопасности граждан, особенно учитывая те руки (и отсутствие юридического и общественного контроля за ними), к котором попадет этот инструмент. Проект Приказа Минкомсвязи России «О регламенте информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов Российской Федерации»".

Кстати, сам проект приказа есть во вложении.